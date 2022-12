Sem saber de onde veio o disparo, jovem é baleado no ombro Vila Ipiranga

Um jovem, de 28 anos, foi alvo de um tiro próximo ao ombro, na madrugada desta terça-feira (20), na Rua Luiz Louzinha, na Vila Ipiranga, em Campo Grande. Ele relata que não viu o autor do disparo e só percebeu que tinha sido alvejado após o som do disparo.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Universitário, onde deu entrada como vítima de lesão por arma de fogo, com ferimento no braço direito próximo ao ombro, mas sem risco de vida. A Polícia Civil foi acionada para esclarecer o incidente.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 4h da manhã, ele caminhava na rua, quando ouviu o som do disparo. Em sequência, percebeu que estava ferido no braço direito, mas que não tinha visto nada. Ele também relatava que não sabe quem foi o autor do disparo e nem sua motivação.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e disparo de arma de fogo na Depac/Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e segue sob investigação policial.

