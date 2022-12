Jovem é alvejado por arma de fogo na frente de esposa e enteada

Luiz Henrique Leite, de 18 anos, foi baleado duas vezes por arma de fogo na noite deste domingo (18), na cidade de Dourados, a 228 km de Campo Grande. A esposa do jovem, assim como a enteada, presenciaram o atentado.

A vítima foi atingida por dois tiros, um na panturrilha e outro no joelho. O autor dos disparos chegou a atirar mais uma vez, mas não conseguiu atingir Luiz. Ele estava com um revolver calibri 22.

Luiz Henrique estava frente de casa com a família, quando o suspeito se aproximou em um carro da marca Citroen e fez os disparos. Em seguida o autor fugiu do local. A Polícia investiga qual a motivação para o crime.

Luiz Henrique foi resgatado por equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado ao Hospital da Vida.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Com informações do Dourados News.

