Polícia Federal divulga balanço da Operação ‘La Casa de Papel’

A Polícia Federal divulgou balanço da Operação La Casa de Papel, deflagrada ontem (19). Durante a investigação, feita em cinco estados brasileiros, foram confiscados 16 veículos, 21 mil reais, 9 mil dólares, mil euros e 250 mil dólares americanos, em criptos ativos. A operação foi deflagrada em Dourados, município localizado a 228 km de Campo Grande.

Segundo a Polícia Federal, os veículos apreendidos eram de luxo, dentre eles Volvo XC90 T8 Inscript, 2 caminhonetes Toyota Hilux, uma BMW 325i, uma I/BMW X6, um I/Audi A5, uma caminhonete VW/Amarok, um Porsche Cayenne, um Porsche Boxster, uma Range Rover, uma Mercedes Benz GLC 250 e um GM/Opala, do ano 1972. Também foi realizado o reboque de uma Lancha HP Aqua I e um jet sky.

A polícia também encontrou 268 kg de pedras verdes, que se assemelham a esmeraldas. As pedras estão sob avaliação da perícia.

No que diz respeito à apreensão de aparelhos eletrônicos, a PF divulgou que foram identificados 35 celulares e 15 computadores. Ao longo da investigação, também apreenderam documentos, jóias, relógios e canetas de luxo.

Também foram confiscadas 100 cabeças de gado e 75 ovelhas. E ainda, decretado o sequestro de diversos bens, dentre eles imóveis, em São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás.

A operação

A Operação La Casa de Papel teve como objetivo desarticular uma organização criminosa responsável pela implementação de um esquema de pirâmide financeira transnacional.

A organização praticava também crimes contra o sistema financeiro nacional, evasão de divisas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, usurpação de bens públicos e estelionato.

De acordo com a polícia, o esquema de pirâmide financeira captou recursos de cerca de 1,3 milhão de pessoas em mais de 80 países. O prejuízo aos investidores é estimado em R$ 4,1 bilhões. As operações teriam começado em 2019 e continuavam em curso.

A investigação teve início na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, em agosto de 2021. A polícia autuou em flagrante dois dos investigados quando se deslocavam em direção à fronteira com o Paraguai com escolta armada.

