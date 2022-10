Nova edição do Tribo Dub apresenta intervenções artísticas e culturais de etnias africanas

No próximo domingo (23), o espaço Laricas Cultural sedia a quarta edição do evento Tribo Dub. O tema da edição terá como foco as expressões artísticas e culturais das etnias africanas.

O evento começa às 17h30, no bar localizado na rua Antônio Maria Coelho 1663, Centro. A entrada custará R$10.

De acordo com a organização do evento, foram convidados artistas que buscam retratar as origens reais do Brasil, por meio das artes, linguagens e representações originárias e africanas.

Entre as atrações musicais estão os DJs iTalhêra & Djahrebel, que irão trazer uma seleção em vinil de roots reggae e Dub amplificado por TriboDub Sound System.

Entre as intervenções artísticas confirmadas estão artistas como Erika Pedraza e Léo Mareco, do Coletivo Enegrecer. Também irão ocorrer exposições de artes plásticas, moda e comércio local.

O evento também terá ponto de coleta de doações de roupas, alimentos, fraldas e ração para animais de estimação.

Coletivo Enegrecer

O Coletivo Enegrecer é composto por 18 artistas, residentes em Campo Grande/MS. A proposta principal do coletivo é tecer críticas às desigualdades sociais, por meio de expressões artísticas que possibilitam experienciar, em formas criativas, as dores e conflitos presentes no cotidiano de corpos negros.

A escolha do nome “enegrecer” tem como propósito “reafirmar a identidade, mostrar a beleza e a luta do povo negro, e ocupar os espaços artísticos”.

O coletivo reúne artistas de diversas expressões artísticas, como pintura, desenho, grafite, gravura, escultura, objeto, colagem, instalação, arte digital, vídeo-arte, web-arte, body-art e performance.

Leia também: Santos Dummont é homenageado com exposição na biblioteca Isaias Paim