Sem motivo, passageiros são agredidos em terminal rodoviário

Um homem de 20 anos, foi preso na noite de ontem, após agredir passageiros no Terminal Rodoviário de Ponta Porã, a 298 quilômetros de Campo Grande. O jovem tentou fugir após ser abordado pelos policiais, mas acabou preso em flagrante.

De acordo com a ocorrência, o rapaz estava no terminal rodoviário por volta das 20h50, quando ele começou a gritar e agredir fisicamente os passageiros que estavam no local a espera do ônibus. Ao ser abordado pela equipe da Guarda Civil Militar da Fronteira (GCMFron), o jovem tentou partir para cima dos policiais alegando ser traficante. Ele chegou a fugir, mas acabou sendo contigo pelos agentes.

Ao ser questionado novamente, ele não explicou os motivos das agressões contra os passageiros. Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, para providências cabíveis.

