Jorjão abre para o “Torcida Dourados” nesta segunda-feira com Brasil x Suíça

Em mais um jogo da Seleção Brasileira, o Complexo Esportivo Jorge Antônio Salomão (Jorjão), vai receber mais uma vez a “Torcida Dourados”. O objetivo é que a população possa acompanhar os jogos em um ambiente de festa e comemoração, digno de uma Copa do Mundo.

O evento “Torcida Dourados” é organizado pela Prefeitura de Dourados e licenciado pela FIFA. Os portões serão abertos às 10h na entrada pela rua Cafelândia, ao lado do CCI (Centro de Convivência do Idoso). A partida será acompanhada em um telão de led de 32 m² de última geração e, até o início, o público acompanha apresentações musicais, brincadeiras alusivas à Copa do Mundo e as crianças podem se divertir nos brinquedos, tudo gratuito.

Segundo a organização, o público pode permanecer no local até duas horas após o fim das partidas. O local também vai contar praça de alimentação e várias opções gastronômicas.

Sem bebidas alcóolicas ou garrafas de vidro

O acesso ao Jorjão será pela entrada da Rua Cafelândia, ao lado do CCI (Centro de Convivência do Idoso). Os torcedores podem levar tereré, porém não será permitida a entrada de garrafas de vidro e bebidas alcoólicas. No local, será comercializado cerveja, refrigerante e água mineral.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.