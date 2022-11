Sem motivo, homem ameaça e esfaqueia casal em bar

Um homem de 52 anos foi preso em flagrante após tentar matar um casal a facadas em um bar, na cidade de Maracaju, município a 153 quilômetros de Campo Grade. O crime ocorreu na noite deste domingo (06), por volta das 17h30 e as vítimas tiveram que ser socorridas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada após um dos clientes entrar no estabelecimento portanto uma faca na cintura e arrumando confusão com outros clientes do bar. Em determinado momento ele teria se desentendido com um casal, e começou a desferir golpes contra as vítimas, que ficaram feridas no rosto e braços.

A polícia realizou diligências e encontrou o autor próximo ao local do crime. Ele confessou ter realizado a ação sem motivo aparente e ainda declarou que o casal teve “sorte por não estar com a minha pistola”. A faca usada no crime foi apreendida.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal pelo Corpo de Bombeiros e já receberam alta. O autor foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

