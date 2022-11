Homem nu é preso após perseguir mulher em praça

Um homem que andava completamente nu foi preso pela Polícia Militar, na noite deste domingo (06), na Praça das Águas, região central de Nova Andradina, município localizado a 299 km de Campo Grande.

Conforme as informações apuradas pelo jornal Nova News, antes de ser preso em flagrante, o homem teria abordado uma garota de programa. Segundo ele, não houve um acordo entre eles sobre como se daria o pagamento pelo serviço, por isso, o homem teria tirado as próprias roupas e começado a correr atrás da mulher.

A mulher correu e gritou por socorro, foi quando um casal que passava de carro pelas proximidades acionou a Polícia Militar que, rapidamente, chegou ao local e efetuou a prisão do autor.

Ambos foram encaminhados para a 1ª Delegacia de Polícia para o registro de Boletim de Ocorrência.

Foi apurado também que o autor já havia sido detido em outra situação horas antes, tendo sido liberado mais cedo pelas autoridades, com suas roupas, apontam as informações preliminares do Nova News.

Com informações do jornal Nova News

