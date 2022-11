Motorista de “carona amiga” é sequestrado e mantido refém na Capital

Um homem, de 50 anos, foi assaltado e sequestrado na tarde deste domingo (06) em Campo Grande. A vitima, que trabalha como motorista de “carona amiga”, ficou em posse de suspeitos armados por mais de 5h e depois foi abandonado em uma estrada vicinal. De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 15h40, o motorista levaria passageiros de Campo Grande para Corumbá. Ao buscar as pessoas na Rua dos Topógrafos, no residencial Ramez Tebet, região do Jardim Centro Oeste, quando um rapaz usando muletas saiu de dentro da residência, pedindo para o motorista entrar e conferir o tamanho das malas. Assim que entrou no local, a vítima foi rendida por três elementos armados e mantido em cárcere privado dentro da residência. Os bandidos roubaram o carro da vítima, levando junto celulares, cartões de crédito com senhas e cerca de R$ 800 em espécie. Por volta das 20h, após ficar mais de 5 horas em cárcere, ele foi conduzido para uma estrada vicinal os arredores da BR 060, perto do quilômetro 387, com auxilio de um carro de aplicativo. Um tempo depois, o homem conseguiu se soltar das amarras, caminhou até a rodovia e pediu ajuda a motoristas, que acionaram a PRF (Polícia Rodoviária Federal), por volta das 21h.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como extorsão mediante sequestro e roubo de veículo. Até o momento não há informações sobre os bandidos e nem a localização do carro roubado.

