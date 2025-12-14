Sem cinto de segurança, motorista morre após carro bater em árvore na Avenida Ministro João Arinos

Um homem identificado como Adalto dos Anjos Dias morreu na madrugada deste domingo (14) após um grave acidente de trânsito na Avenida Ministro João Arinos, na região do Bairro Tiradentes, em Campo Grande. A principal suspeita é de que a ausência do cinto de segurança tenha contribuído para o desfecho fatal.

Conforme as informações iniciais, o acidente ocorreu por volta das 5h30, quando o condutor perdeu o controle da direção e colidiu frontalmente contra uma árvore às margens da via. A batida foi considerada violenta.

No local, foi apurado que Adalto não utilizava cinto de segurança no momento do impacto. Com a força da colisão, ele foi projetado para frente, atingindo o painel e o para-brisa do veículo.

Durante o trabalho de apuração da reportagem, foi constatada a presença de uma garrafa de cerveja no banco traseiro do carro. No entanto, não há confirmação de que o objeto pertencesse à vítima ou de quando teria sido utilizado. Até o momento, a informação não interfere na dinâmica conhecida do acidente.

Na manhã deste domingo, equipes realizavam a retirada do veículo com o auxílio de um guincho, enquanto o trânsito seguia normalmente pela avenida. As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

