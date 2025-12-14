Domingo terá 11 ruas interditadas em Campo Grande por eventos religiosos e natalinos

Campo Grande terá 11 ruas interditadas neste domingo (14) para a realização de eventos religiosos, comunitários, esportivos e natalinos em diferentes regiões da cidade. A informação foi divulgada pela Prefeitura, por meio da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito). Os bloqueios ocorrerão em horários variados ao longo do dia, e a orientação é para que motoristas redobrem a atenção à sinalização e busquem rotas alternativas.

Entre as interdições programadas exclusivamente para o domingo está a da Rua Geraldo Agostinho Ramos, que ficará fechada das 8h às 15h, no trecho entre a Rua Planalto e a Travessa Golfo Pérsico, para programação natalina. Também haverá bloqueio na Rua Abílio Soares, das 8h30 às 12h, entre a Rua Teixeira da Silva e a Rua Almeida Santos, onde ocorre o evento Natal Solidário.

Outro destaque é a interdição da Rua Barra Mansa, no número 171, entre as ruas Túlio Alves Quito e Simplício Mascarenhas, das 16h às 23h, para a realização do evento Paquera Flash Back.

A lista de bloqueios inclui ainda a Rua Arnaldo Horta, das 11h às 19h, entre a Rua Marcos Ferrez e a Rua Murilo Lagreca, para atividade comunitária. Já a Rua José Soares ficará interditada das 9h às 18h30, no trecho entre a Rua Petrópolis e a Rua Waldemar Marcelino Santos, por conta de evento religioso. A Rua Benjamin Constant também terá bloqueio das 7h às 12h, entre a Avenida América e a Rua Dr. Silvio de Andrade.

A programação prevê ainda a interdição da Rua dos Topógrafos, das 8h às 14h, entre a Rua Campo Nobre e a Rua Antônio Nelson de Souza, para evento esportivo. A Rua Valdir Lago será fechada das 16h às 19h, entre a Rua Áurea Barbosa Pereira e a Avenida Arquiteto Vilanova Artigas, para festa natalina. Já a Rua do Carneiro terá bloqueio das 10h às 18h, entre a Rua Otacílio Machado e a Rua Antônio Bitencourt, também em razão de programação de Natal.

Além das interdições do domingo, duas vias seguem fechadas por eventos iniciados no sábado (13). A Rua Sebastião José Machado permanece interditada até a meia-noite, entre a Avenida Bandeirantes e a Rua Alexandre Fleming. Já a Rua Joaquim Tomás continua com bloqueio até as 22h, no trecho entre a Avenida Mascarenhas de Moraes e a Rua das Araras.

A Agetran reforça que agentes estarão nos locais para orientar o tráfego e garantir a segurança viária durante os eventos. A recomendação é que os condutores se programem com antecedência para evitar transtornos.

