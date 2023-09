Seis vans com R$ 2 milhões de mercadorias contrabandeadas são apreendidas na MS-164

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), interceptou na tarde de ontem (5), um comboio de seis vans e um carro de passeio, transportando mais de R$ 2 milhões em materiais de contrabando e descaminho, na MS-164, em Maracaju, a 159 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, vinte e seis pessoas, foram presas, em entre eles dois adolescentes de 17anos, apreendidos durante a ação.

O flagrante aconteceu durante um bloqueio na rodovia, próximo ao Distrito de Vista Alegre, quando os policiais abordaram os veículos totalmente carregados com materiais contrabandeados. Os produtos eram transportados em carretinhas e nos interiores das vans.

Todos os detidos foram interrogados, e afirmaram aos policiais que pegaram as mercadorias em Pedro Juan Caballero (PY), e levariam até Campo Grande. Além do contrabando e descaminho, o condutor de um dos veículos responderá por adulteração no sinal identificador veicular.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Dourados, com os materiais apreendidos avaliados em R$ 2 milhões. Os menores de idade foram entregues na Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira).

