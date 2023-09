Antonio José Angelo Motti assume o cargo de Secretário-Executivo no Procon-MS

Nesta última segunda-feira (4) O Diário Oficial de Mato Grosso do Sul formalizou a mudança na liderança do Procon/MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor). Antonio José Angelo Motti, um psicólogo com vasta experiência no setor público, assume o cargo de secretário-executivo desta instituição dedicada à proteção dos direitos do consumidor.

Com uma carreira de 40 anos no serviço público, Motti ocupava a posição de diretor-presidente da Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul desde agosto de 2021. Ele é formado em Psicologia pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e possui pós-graduação em Psicologia Social, além de um mestrado em Educação pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). Motti idealizou, criou e coordenou o Programa Escola de Conselhos na UFMS, além de representar a instituição em iniciativas como a UniRILA (União das Universidades de Rota Bioceânica) e Rede Zicosur Universitária.

A trajetória de Motti no governo federal incluiu funções relevantes, como servidor do extinto CBIA (Centro Brasileiro para Infância e Adolescência) e gerente do Programa de Combate aos Abusos e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, na Secretaria de Estado de Assistência Social do Ministério da Previdência e Assistência Social. Ele foi o responsável pela criação e implementação dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

Em relação ao governo estadual, sua carreira incluiu diversas funções, como diretor de orçamento e finanças da Secretaria de Estado de Educação (SED), titularidades nas Superintendências de Cidadania e Procon na Secretaria de Justiça, bem como cargos de direção executiva superior e assessoramento na Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul).

Motti expressou sua determinação em promover uma política eficiente de defesa do consumidor, enfatizando a importância da prevenção para reduzir violações aos direitos dos cidadãos. Ele também mencionou o estabelecimento de parcerias e diálogo com o setor privado como parte de sua abordagem para mobilizar a sociedade na proteção e promoção dos direitos dos consumidores.

Esta mudança na liderança do Procon/MS ocorre após a servidora pública federal Nilza Emy Yamasaki, que liderava a instituição desde março deste ano, retornar para reassumir suas funções no governo federal. Antonio José Angelo Motti assume a missão de continuar fortalecendo o Procon/MS e sua atuação em todo o estado.

Com informações do Procon-MS