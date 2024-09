Dois são indiciados por furto e receptação de fios de cobre em obra do hospital público de Aquidauana

A 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana identificou dois homens responsáveis por furto e receptação de fios elétricos de cobre da obra do hospital público da cidade (Centro Cirúrgico). O crime ococorreu entre os dias 10 e 12 de setembro.

Além dos fios, foi furtada também uma extensão de energia. Depois do ocorrido, a polícia realizou deligências e ontem(13) os policiais civis conseguiram localizar o indivíduo W.L., de 66 anos, em sua residência. No local, durante uma entrevista preliminar, W.L. confessou a autoria do delito.

No quintal de sua casa, foram encontrados pedaços dos fios ocultos dentro de um vaso de plantas, além de indícios de queima, para a retirada do cobre. Questionado sobre o destino do restante da fiação, ele informou ter vendido a uma pessoa que compra e vende produtos recicláveis, indicando o local da transação.

Dando continuidade às diligências, a equipe policial deslocou-se até a cidade de Anastácio-MS, onde localizou o receptador L.A.S., de 45 anos. Este confirmou ter adquirido parte dos fios furtados, entregando dois sacos plásticos contendo fios elétricos queimados, dos quais restavam apenas o cobre. L.A.S. admitiu ter pago a quantia de R$12,00, pelo material.

Diante dos fatos, ambos os indivíduos foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana/MS para as providências cabíveis. W.L. foi indiciado pelo crime de furto, tipificado no artigo 155 do Código Penal, enquanto L.A.S. foi indiciado por receptação, conforme o artigo 180 do mesmo código.

Os objetos recuperados serão restituídos à empresa de engenharia responsável pela obra.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.