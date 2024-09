Acessibilidade e inclusão serão temas discutidos na 18ª edição do Primavera de Museus

Com o tema ‘Museus, acessibilidade e inclusão’, os museus de Mato Grosso do Sul já se preparam para participar da 18ª edição da Primavera de Museus, com sete dias de programação extensa, do dia 23 a 29 de setembro. O evento é realizado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) anualmente logo no começa da estação que dá nome ao projeto, e com uma temática diferente para auxiliar e nortear as atividades proporcionadas pelos museus participantes.

O objetivo da Primavera de Museus é promover, divulgar e valorizar os locais que guardam a história do Brasil; aumentar o público visitante e estreitar a relação dos museus com a sociedade. Segundo o Ibram, desde a primeira edição, realizada em 2007, houve um aumento de 18% na participação dos museus.

Para a coordenadora do Sistema Estadual de Museus de Mato Grosso do Sul, Cristiane Freire, o evento busca alcançar e mobilizar o maior número de museus possível. “ “O objetivo é movimentar neste período chegando a atingir maior visibilidade, reforçar o papel do museu dentro da sociedade enquanto produtor de conteúdo cultural, histórico e que possa trazer reflexões, produzir conhecimento, novas experiências e oportunidades para o seu público”.

Temática

O tema ‘Museus, acessibilidade e inclusão’, foi divulgado pelo Ibram no início do mês, após consultas as instituições participantes da última edição. Conforme o texto base, o evento deste ano será uma oportunidade de expandir os olhares, pensar e refletir sobre a melhora e inclusão nos espaços museais.

“Promover acessibilidade é dar condição de acesso aos ambientes, às exposições, aos serviços e equipamentos para que todos possam usufruir das experiências com autonomia. Incluir é entender a pluralidade da nossa sociedade e garantir que suas diferenças não sejam barreiras para essas pessoas. É ato de nos adaptar para acolher toda diversidade”, informa o texto.

O instituto ainda aponta a importância da inclusão de pessoas com deficiência no quadro de funcionários dos museus e no acervo artístico. Além disso, o Ibram está em processo de formulação do ‘Acesse Museus – Programa Nacional de Acessibilidade em Museus e Pontos de Memória’, cujo objetivo é implementar diretrizes, fomentar o desenvolvimento e difundir conhecimentos de práticas acessíveis e inclusivas nos museus e nos pontos de memória.

Sobre o tema deste ano, Cristiane Freire diz que a intenção é poder falar sobre vários tipos de acessibilidade. “Nós temos a preocupação, nós estamos nos preparando para essa realidade que é necessária, a gente tem o interesse de incluir nas nossas programações ou até mesmo na estrutura do nosso espaço cultural condições para dar acesso às pessoas que precisam da acessibilidade. Vamos falar da acessibilidade em todos os sentidos, acessibilidade arquitetônica, na comunicação, nas mais diferentes vertentes. É muito importante que a gente reflita sobre isso e este ano a ideia é que a gente consiga ao menos parar um pouco, pensar e provocar reflexões no nosso público também a respeito disso, porque nem sempre isso é uma realidade no nosso dia-a-dia, mesmo, a gente se depara com situações que nos põem a pensar sobre a necessidade de outras pessoas e nos colocarmos também no lugar delas”.

A programação do Sistema Estadual de Museus de Mato Grosso do Sul (Siem-MS) já foi divulgada e pode ser conferida abaixo, mas ainda segue em elaboração, já que as inscrições encerraram ontem (13).

23 de setembro, às 17h30

Abertura oficial da 18ª Primavera dos Museus

Local: MIS – Museu da Imagem e do Som, localizado no Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho (na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar).

* Das 09h30 às 18h

Ação Educativa “Você sabia?”, a partir de postagem no Instagram do museu sobre as últimas tendências e curiosidades em tecnologias assistivas para pessoas com deficiência em museus de arte.

24 de setembro, das 17h às 20h

Reunião técnica com os Coordenadores de Museus e Casas de Memória de Campo Grande, Fundação de Cultura de MS, Sistema Estadual de Museus e Fundação de Turismo de MS

Tema: Turismo e Museus em MS – Propostas para elaboração de uma rota turística

Local: MuArq – Museu de Arqueologia da UFMS, localizado no Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho (na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 1º andar).

* Das 09h30 às 10h –Ação Educativa – Live – Palestra pela Bio do Instagram do museu com o Professor Doutor José Aparecido da Costa (UFMS) sobre tecnologias assistivas para pessoas com deficiência visual e o atendimento educacional especializado de estudantes com deficiência visual: entre o braille e as tecnologias computacionais.

25 de Setembro, às 14h – Colóquio e Debate

Tema: “Museu inclusivo e acessível em MS: O que já temos e o que pretendemos construir”

Local: MIS – Museu da Imagem e do Som, localizado no Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho (na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar)

* Das 09h30 às 18h – Ação Educativa – Retrato Falado – Oficina online realizada pelo Programa Educativo do MARCO para o feed do instagram do museu (post). A atividade, retrato falado, consiste que os participantes façam um desenho no módulo retrato sem olhar para o papel, seguindo apenas audiodescrição do interlocutor.

26 de Setembro, das 9h às 11h

Participação no Workshop: Acessibilidade e Inclusão em Espaços Culturais de MS – Caminhos Possíveis – no MIS. Ministrante: Ivone Ângela dos Santos

* Das 09h30 às 18h – Ação Educativa – Dia da Saudade – Post no instagram do museu para relembrar a exposição, Mulheres Artistas no Acervo do MARCO, que aconteceu no dia 11 de março de 2020 marcada pelo pioneirismo e inovação com o uso de tecnologias assistivas em audiodescrição para pessoas com deficiência visual em que foram recebidos o Instituto Sul-mato-grossense para Cegos Florivaldo Vargas (ISMAC). Os participantes participaram do processo de planejamento da mostra e avaliaram os recursos, entre eles o QR-Code Audiodescrito presente na mostra.

27 de setembro, das 15 às 17h

Participação dos integrantes do Sistema Estadual de Museus no Encontro da REM – Rede de Educadores Museais, onde serão registradas as contribuições de Mato Grosso do Sul para a revisão do PNSM – Plano Nacional Setorial de Museus

Este encontro será virtual.

* Das 09h30 às 18h – Ação Educativa – QR CODE AUDIODESCRITO – Ação educativa online em que o museu disponibilizará um QR Code Audiodescrito das obras: Totem de Três Cabeças da artista Conceição dos Bugres no feed do instagram do museu para os internautas conhecerem esta tecnologia assistiva em audiodescrição para pessoas com deficiência visual.

28 de setembro das 8h às 11h30

Oficina “Acessibilidade em Museus, do Patrimônio ao Acesso”, ministrada por Felipe Sampaio

Local: MuArq – Museu de Arqueologia da UFMS, localizado no Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho (na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 1º andar).

16 a 30 de setembro

Exposição “Artistas com Deficiência que Fazem e Fluem Arte” – no MIS – Museu da Imagem e do Som – horário de funcionamento do MIS de segunda a sábado, das 7h30 às 17h30

09 a 14 de setembro

Projeto Circula MARCO – Ação Educativa com visita mediada a partir de imagens das obras da artista Conceição dos Bugres em QR Code audiodescrito e oficina artística realizada pelo Programa Educativo do MARCO em escolas públicas da cidade de Ponta Porã.

Mais informações poderão ser conferidas no site: https://www.gov.br/museus/pt-br

