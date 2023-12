Seis morrem em confronto com a Defurv durante perseguição

Seis indivíduos perderam a vida em um confronto com agentes da Polícia Civil da Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos) na zona rural de Anastácio, localizada a 137 quilômetros de Campo.

O incidente ocorreu na área conhecida como Pulador. Segundo informações preliminares, os policiais estavam em perseguição a suspeitos envolvidos em roubos de veículos. Os seis indivíduos mortos estavam fugindo da polícia, sendo ainda incerto se a fuga teve início no sentido Miranda – Anastácio ou Campo Grande – Anastácio.

Quatro dos envolvidos foram encaminhados ao Hospital de Anastácio, contudo, não resistiram e vieram a óbito. Os outros dois perderam a vida no local do confronto. Há indícios da possibilidade de foragidos na região de mata circundante.

Leia mais: DEFURV prende três em flagrante e recupera dois veículos durante operação policial

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram