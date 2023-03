DEFURV prende três em flagrante e recupera dois veículos durante operação policial

Policias da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos prenderam três pessoas em flagrante, recuperaram dois veículos e apreenderam dois quilos de maconha durante Operação Metrópole, na noite desta quinta-feira (9), em Campo Grande. De caráter permanente, a operação tem o objetivo de intensificar o combate aos crimes de roubos e de furtos de veículos na Capital.

Durante o policiamento, foram realizadas diversas abordagens em veículos nos bairros Portal Caiobá, Dom Antônio Barbosa e Jardim Nhanhá, locais onde há um grande número de receptadores de motocicletas furtadas/roubadas/adulteradas. Ao todo foram abordados cerca de 60 veículos. No bairro Portal Caiobá, dois indivíduos foram presos em flagrante pelo crime de receptação dolosa, por estarem transportando motocicletas produtos de crimes.

Conforme divulgado, um jovem, de 26 anos, transportava uma motocicleta Honda/CG, vermelha, com numerais do chassi e do motor visivelmente adulterados. Ao ser indagado, afirmou que adquiriu o veículo como “bob”, acreditando que possuía apenas débitos administrativos, salientando não ter realizado qualquer adulteração no veículo. Confessou, todavia, que não adotou nenhuma cautela quando da aquisição da moto, tendo apenas consultado a placa no aplicativo do Detran/MS.

Outro preso, um homem de 27 anos, foi abordado enquanto transportava uma motocicleta Suzuki/Intruder, vermelha, e, ao ser checada a placa, constatou-se que era produto de furto ocorrido há três dias nas imediações da Santa Casa de Campo Grande, local em que tem ocorrido grande número de subtrações de veículos. Ao ser entrevistado, o supeito disse que não portava documento e se identificou com o nome de seu irmão, tentando enganar a equipe policial, uma vez que estava evadido do sistema prisional. Acerca do veículo, narrou que adquiriu há três dias a motocicleta, alegando, de modo bastante duvidoso desconhecer a procedência ilícita.

Em diligências pelo bairro Dom Antônio Barbosa, além da abordagem de diversos veículos, um jovem de 18 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, sendo localizado consigo dois tabletes de maconha, pesando 2kg, que seriam vendidos naquela mesma noite, no local em que o suspeito foi abordado. A motocicleta utilizada pelo rapaz foi apreendida como instrumento do delito do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

A Polícia Civil, por meio da DEFURV, orienta, ainda, que se evite adquirir veículos “bob” (com débitos administrativos), pois é um mercado que fomenta a venda de motocicletas e carros furtados/roubados após serem adulterados os sinais identificadores. Nesses casos, o comprador poderá responder pelo crime de receptação, que tem pena máxima de quatro anos de reclusão.

Para denúncias sobre furtos e roubos de veículos, mandem mensagem no (67) 99222-5381 (WhatsApp) ou (67) 99219-8058 (WhatsApp).