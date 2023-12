Domingo começa nublado em MS e instabilidades devem causar chuva em algumas regiões

O final de semana encerra com instabilidade e a chuva deve marcar o domingo (10) em diversas regiões de Mato Grosso do Sul, com possibilidade e tempestades com raios e rajadas de vento. Em Campo Grande, há 70 % de chance de chuva hoje, conforme o Clima Tempo.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essas instabilidades ocorrem devido a combinação de calor e alta umidade relativa do ar. Além disso, o avanço de cavados em médios níveis da atmosfera aliado a uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai favorecem a formação de nuvens e chuvas.

Em Campo Grande, os termômetros marcam 23°C inicialmente e chegam aos 31°C nos horários mais quentes do dia. Dourados tem mínima de 22°C e máxima de 30°C. Nas regiões Cone-Sul e Sul-Fronteira, Iguatemi e Ponta Porã apresentam variação entre 21°C e 27°C.

Porto Murtinho, na região Sudoeste, tem mínima de 25°C e máxima de 29°C. No Pantanal, Corumbá marca 26°C pela manhã e 32°C no período da tarde, já em Aquidauana, os valores variam entre 25°C e 33°C.

Na região Norte, as temperaturas em Coxim e Camapuã são semelhantes, com mínimas de 24°C e máximas de 33°C. Desta vez, Paranaíba é o município responsável pela temperatura mais alta do dia: amanhece com 24°C e atinge até 34°C.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram