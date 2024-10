Caminhão carregado com cigarros tomba e é apreendido pelo DOF

Na manhãm da última quinta-feira(10), os policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam um caminhão Mercedes-Benz de cor azul carregado com 20.000 pacotes de cigarros de origem estrangeira, sem a documentação legal para a circulação e o comércio no Brasil.

Os militares realizavam um patrulhamento ordinário rodovia MS-386, área rural do município de Mundo Novo, quando deram a ordem de parada ao condutor que desobedeceu, acelerou o caminhão e tentou fugir até sair da pista, colidir com uma árvore e tombar o veículo.

O homem de 26 anos de idade foi rapidamente encaminhado, pelos militares, até o pronto socorro de Japorã, onde recebeu atendimento médico. Uma equipe de servidores da Receita Federal de Mundo Novo auxiliou, com um caminhão, na remoção da carga de cigarros e, uma equipe do NEPON, da Polícia Federal de Guaíra (PR) auxiliou na ocorrência, com a utilização de um caminhão guincho para a remoção do Mercedes tombado.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal em Naviraí. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 1,07 milhão.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) em parceria com a Operação Ágata Fronteira Oeste, do Ministério da Defesa.

