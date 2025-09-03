SED classifica como “incidente isolado” caso de adolescente que tentou agredir colegas em escola da Capital

Secretaria afirma que protocolo foi acionado e destaca medidas de prevenção em toda a rede estadual



A Secretaria de Estado de Educação (SED) se manifestou nesta quarta-feira (3) sobre a ocorrência envolvendo uma aluna de 14 anos na Escola Estadual Maria de Lourdes Toledo Areias, no bairro Rouxinóis, em Campo Grande. Em nota, o órgão afirmou que se tratou de “um incidente isolado, rapidamente controlado”, no qual a estudante tentou agredir duas colegas dentro da unidade.

A SED informou que a aluna foi contida de imediato e que acionou uma equipe de assistentes sociais e psicólogos educacionais para acompanhar as adolescentes envolvidas.

No posicionamento, a secretaria ressaltou ainda que atua em diferentes frentes de prevenção e monitoramento, com videomonitoramento, Ronda Escolar, equipes de inteligência e segurança em parceria com as polícias Civil e Militar, além do Corpo de Bombeiros. Também destacou a elaboração de cartilhas com orientações sobre protocolos a serem seguidos em situações de risco, visando garantir a segurança dos estudantes nas 350 escolas da rede estadual.

O caso aconteceu pela manhã, quando a adolescente entrou em surto e tentou atingir uma colega com uma faca após desentendimento iniciado em um grupo de WhatsApp. Professores intervieram e o Corpo de Bombeiros foi chamado para encaminhar a estudante a uma unidade de saúde. Ninguém ficou ferido.

