Teatro Octávio Guizzo será reaberto nesta quinta-feira em Campo Grande

Espaço está pronto para receber novamente exposições e apresentações culturais

Na próxima quinta-feira (4), de setembro, será reaberto após anos fechado, o Teatro Municipal José Octávio Guizzo, localizado no Paço Municipal, em Campo Grande.

O espaço passou por reformas e foi modernizado para receber novamente apresentações culturais diversas na cidade. O local reformado conta com 150 assentos novos, camarins estruturados, além de sistema completo de sonorização e iluminação profissional. O anexo também foi reformado e está pronto para receber exposições, encontros e eventos culturais.

A cerimônia de reinauguração será realizada às 18h, com a presença presença de autoridades e uma apresentação cultural ocorrerá na solenidade. Também foram convidados para o evento representantes do Fórum Municipal de Cultura, que reúne todos os colegiados culturais da cidade. O local está sob a gestão da atual Fundação Municipal de Cultura (Fundac).

Inaugurado em 1971 e rebatizado em 1990 em homenagem ao artista José Otávio Guizzo, o espaço foi palco de importantes apresentações artísticas, mas durante anos passou a ser utilizado apenas para atividades administrativas e eventos pontuais, deixando de exercer sua função original de casa de espetáculos.

O evento de reabertura do espaço acontece a partir das 18h na Avenida Afonso Pena, Paço Municipal.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.