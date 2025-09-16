Sargento do Exército é baleado após entrar em surto e avançar contra policiais, na Vila Planalto

Na madrugada desta terça-feira (16), um Sargento do Exército, que não teve suas informações divulgadas, precisou ser baleado pelos agentes policiais após entrar em surto e tentar se ferir. A equipe foi acionada pela esposa da vítima por volta das 1h30 de hoje. O caso aconteceu na Vila Planalto, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a esposa da vítima relatou a Policia Militar que o marido estava passando por alguns problemas psiquiátricos e chegou a se cortar com uma faca. O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados.

Durante o ocorrido, os policias foram surpreendidos quando o sargento arremessou um aparelho de televisão contra a equipe. Após isso, avançou contra os agentes, que reagiram com o bastão, e o cassetete. Nesse momento foi possível identificar um canivete na mão do autor.

Com isso, os policiais deram um tiro no pé do sargento, que continuou desobedecendo às ordens de se entregar. Devido o modo do autor agir, falando palavras desconexas e insultos, os agentes passaram a suspeitar que ele estaria criando uma situação para acabar sendo morto.O BPChoque (Batalhão de Choque) foi acionado.

Tentaram imobilizá-lo com Taser, mas o sargento resistia. Após tentarem contê-lo novamente com o cassetete e o Taser, ele foi levado para a Santa Casa sem risco de morte. Ele teve ferimentos de arma no pé, além de ter se ferido nas duas penas e no tórax.

O caso foi registrado na Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário no Centro Especializado de Polícia) como resistência, desobediência, ameaça e lesão corporal decorrente de intervenção legal de agente do Estado.