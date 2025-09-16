Calor intenso e tempo seco transformam a rotina de estudantes em MS

Com a primavera começando na próxima segunda-feira (22), o prognóstico do Cemtec (Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul) aponta que a nova estação deve ser de calor intenso e chuvas abaixo da média em todo MS. No período de outubro a dezembro, o clima ainda terá influência da La Niña, o que pode contribuir para o clima seco.

Neste período, as temperaturas costumam variar entre 24ºC e 26ºC, contudo, de acordo com o prognóstico, as temperaturas devem ficar acima da média histórica, podendo ser um trimestre mais quente que o normal de MS.

A análise do Cemtec também indica precipitações irregulares, ou seja, a média de chuvas pode ficar abaixo ou acima da média. Em grande parte do Estado, este índice pode variar entre 400 e 500mm. Já nas regiões nordeste e extremo sul, elas ficam entre 500 e 600 mm, e na região noroeste podem atingir 400 mm.

“Por ser uma estação de transição entre o frio e o calor, a primavera é também o período com maior frequência de tempestades severas. Essas tempestades, de curta duração, podem provocar chuvas intensas, descargas elétricas atmosféricas, fortes rajadas de vento e até queda de granizo”, afirma o relatório do Cemtec.

Mudanças na rotina escolar

No período de calor intenso, a rotina escolar também precisa ser alterada para se adaptar aos dias quentes. A SED (Secretaria de Estado de Educação) e a Semed (Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande) destacam que adotam medidas para manter a saúde e bem-estar de todos os alunos, professores e equipe escolar.

De acordo com a Secretaria, todos os anos, na época de calor, é elaborado um protocolo com sugestões a serem seguidas em todas as escolas da Rede. Entre as recomendações estão, a suspensão de exercícios físicos em determinados horários, cuidados com a hidratação, o oferecimento de uma alimentação mais leve na merenda, além de adaptação de atividades para a manutenção do bem-estar dos alunos e professores.

O protocolo com as recomendações é elaborado anualmente pela Coordenadoria Geral de Gerenciamento de Crises, Riscos e Acidentes e pela Coordenadoria de Gestão Escolar da Sed. A edição deste ano deve chegar a todas unidades escolares nos próximos dias.

Já na REME (Rede Municipal de Ensino), os professores são orientados a lembrar frequentemente aos alunos de ingerirem água. Além de terem as atividades adaptadas para ambientes ventilados, cobertos ou sombreados para evitar a exposição ao sol.

Os alunos também são incentivados a usarem roupas mais leves e terem uma alimentação rica de frutas e alimentos com água, que são oferecidos na merenda escolar. As atividades, especialmente as que forem realizadas ao ar livre, precisam ser adaptadas para os horários mais frescos do dia.

“As equipes gestoras e pedagógicas recebem orientações contínuas da SEMED para garantir ambientes seguros e acolhedores, minimizando os efeitos das condições climáticas adversas sobre o desenvolvimento e a saúde dos alunos.”, disse a Semed, em nota.

ALERTAS CLIMÁTICOS

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou três alertas para o clima de Mato Grosso do Sul. Primeiro, para baixa temperatura com perigo potencial para 34 municípios, como Campo Grande, Aquidauana, Corumbá e Três Lagoas.

O segundo alerta é para tempestades com perigo potencial. O aviso abrange 25 cidades de MS, especialmente na faixa de fronteira com o Paraguai, como Ponta Porã, Porto Murtinho, Bela Vista e Coronel Sapucaia.

Neste cenário, o Inmet aponta que pode ocorrer entre 20 e 30 mm/h ou 50mm/dia e ventos de até 60 km/h, e queda de granizo. Há baixo risco de queda de energia e estragos em infraestruturas e alagamentos.

Já o terceiro aviso é o de baixa umidade, mas com alerta de perigo, ou seja, a umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 12%, com riscos de incêndio florestal e danos à saúde. O alerta é válido para 24 municípios, como Aparecida do Taboado, Camapuã, Costa Rica e Bandeirantes.

