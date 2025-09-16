Após duas semanas de seca e calor intenso, chuva retorna a Campo Grande em meio a alerta de tempestade para MS

Alguns bairros de Campo Grande amanheceram com chuva nesta terça-feira (16), encerrando um período de duas semanas sem precipitação e temperaturas que chegaram a 38 °C. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta de tempestade para 69 municípios de Mato Grosso do Sul, válido das 10h às 23h59 de hoje, com perigo potencial.

A previsão indica chuvas de até 50 milímetros no dia, com rajadas de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Durante esse período, podem ocorrer cortes de energia elétrica, alagamentos, danos em plantações e queda de galhos de árvores.

O retorno da chuva ocorre após uma segunda-feira (15) de temperaturas escaldantes. Água Clara registrou 40,1 °C, a segunda maior do País, enquanto Aquidauana chegou a 39,7 °C, segundo o Inmet. Em Costa Rica, a umidade do ar despencou para 11%, índice considerado crítico e semelhante ao de regiões desérticas.

O instituto recomenda ingestão constante de líquidos, evitar exposição ao sol e reduzir atividades físicas nos horários mais quentes. O uso de hidratantes e umidificadores de ambiente ajuda a amenizar os efeitos do ar seco. Outros 14 municípios, como Três Lagoas, Chapadão do Sul e Paranaíba, também registraram umidade entre 12% e 20%.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o acentuado aquecimento diurno e o aumento gradual da umidade proveniente da Amazônia favorecem a formação de chuvas e tempestades isoladas nesta época do ano, principalmente nas regiões sul, sudoeste e oeste do estado. A primavera, por ser uma estação de transição, é marcada por fenômenos severos de curta duração, que podem provocar chuvas intensas, descargas elétricas, ventos fortes e granizo.

Na noite de segunda-feira (15), rajadas de até 35 km/h causaram estragos em Bonito, a 297 km de Campo Grande. Árvores caíram em vias da Vila Machado, segundo o Climatempo. Equipes do Demtrat e da Secretaria de Obras atuaram durante a madrugada para remover galhos e liberar o trânsito. O município segue sob o mesmo alerta de tempestade do Inmet, que reforça a orientação para não se abrigar sob árvores, evitar estacionar veículos próximos a placas ou torres e desligar aparelhos eletrônicos durante a chuva.

Com a chegada das chuvas, a expectativa é de alívio temporário para o calor, mas as autoridades pedem atenção redobrada para possíveis transtornos causados pelos ventos fortes e pela baixa umidade.

