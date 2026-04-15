Sargento da PM é levado ao Presídio Militar após prisão em operação sobre roubo de drogas em Campo Grande

O 3º sargento da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul preso na Operação Lealdade Corrompida já está custodiado no Presídio Militar Estadual, em Campo Grande. A transferência foi oficializada em publicação no Diário Oficial desta quarta-feira (15).

O militar foi detido na segunda-feira (13) por equipes da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico, suspeito de envolvimento no roubo de fardos de maconha ocorrido em fevereiro, no bairro Parque dos Girassóis.

A medida de custódia foi assinada pelo coronel Nivaldo de Padua Mello, que responde atualmente pelo Subcomando-Geral da corporação. Conforme dados do Portal da Transparência, o sargento recebe salário em torno de R$ 9 mil.

Operação investiga agentes de segurança

Além do policial militar, um policial penal também foi preso durante a operação. Ao todo, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, com recolhimento de celulares, dispositivos eletrônicos, dinheiro, armas de fogo e munições.

Os envolvidos passaram por audiência de custódia na manhã desta quarta-feira (15). Outras duas pessoas foram presas e um terceiro suspeito segue foragido.

Segundo as investigações, servidores da segurança pública estariam envolvidos diretamente no roubo dos entorpecentes, em ação que simulou uma operação policial.

Crime foi registrado por câmeras

O roubo ocorreu em fevereiro e foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, criminosos armados aparecem chegando ao imóvel em dois veículos — um Volkswagen Up cinza e um Renault Sandero preto — e se passando por policiais.

Após conversarem com moradores da região, os suspeitos arrombaram o portão da residência e invadiram o local. Um dos envolvidos utilizava colete balístico, o que reforça a suspeita de tentativa de simular uma ação oficial.

Durante o crime, os veículos foram posicionados de ré na entrada da casa para facilitar o carregamento. Mais de 20 sacos de maconha foram colocados nos carros e levados pelos criminosos.

A Operação Lealdade Corrompida segue em andamento e apura o envolvimento de agentes públicos no esquema criminoso.

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