Homem é preso após descumprir medidas protetivas e perseguir ex-companheira em Fátima do Sul

Um homem, de 45 anos, foi preso em flagrante na tarde dessa terça-feira (14), em Fátima do Sul, por descumprimento de medidas protetivas de urgência concedidas em favor de sua ex-companheira.

A vítima procurou a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) relatando que, mesmo após decisão judicial que determinava o afastamento do autor, ele continuou perseguindo-a de forma insistente. Ela relatou que o homem comparecia frequentemente em sua residência e no local de trabalho.

Ainda conforme apurado, o autor permanecia do lado de fora da casa chamando pela vítima, tentando contato a todo momento e, em algumas ocasiões, chegou a tentar invadir os locais. A mulher também relatou episódios de ameaças, comportamento extremamente ciumento e ofensas de cunho vexatório, além de constrangimentos causados a vizinhos e pessoas próximas.

Um dos episódios mais graves ocorreu recentemente, quando o autor teria comparecido à residência com uma faca e afirmado que atentaria contra a própria vida, chegando a provocar lesões em si mesmo. Diante da situação, a vítima precisou se trancar em um cômodo da casa por medo de uma possível agressão.

Nesta semana, após novo descumprimento das medidas protetivas, a equipe do SIG (Setor de Investigações Gerais) da 1ª Delegacia de Polícia foi acionada e realizou diligências, localizando o suspeito em seu endereço. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Delegacia.

Durante a abordagem, o homem negou as acusações, alegando ser vítima de perseguição por parte da ex-companheira.