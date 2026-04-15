9ª Festa do Queijo é lançada na Expogrande nesta quarta-feira (15)

O lançamento oficial da 9ª edição da Festa do Queijo acontecerá hoje (15), a partir das 19h, no estande da PrefCG (Prefeitura de Campo Grande), montado na Expogrande, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, na Capital.

Tradicional no calendário do distrito de Rochedinho, a festa é realizada anualmente no mês de maio, antecedendo o Dia das Mães. Neste ano, a programação traz uma novidade: o evento será realizado em dois dias, 8 e 9 de maio, ampliando a oportunidade de participação do público.

O lançamento marca o início da programação de uma das iniciativas mais representativas da gastronomia Sul-mato-grossense, reunindo produtores, parceiros e o público para a apresentação oficial da nova edição. Um dos destaques deste ano é a participação dos alunos da Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco, que estarão como expositores, apresentando produtos desenvolvidos durante as atividades pedagógicas.

De acordo com o diretor da escola e organizador da festa, Francisley Galdino, a proposta é fortalecer a integração entre educação, produção e comunidade. “A participação dos alunos como expositores valoriza o aprendizado na prática e mostra a qualidade do que é produzido na escola. Além disso, a ampliação da festa para dois dias é uma forma de atender melhor o público e fortalecer ainda mais essa tradição de Rochedinho”, destacou.

A prefeita Adriane Lopes também ressaltou a importância do evento para o município. “A Festa do Queijo é uma tradição que valoriza nossos produtores, fortalece a economia local e destaca a cultura de Rochedinho. Ampliar o evento é uma forma de gerar mais oportunidades e atrair ainda mais visitantes”, afirmou.

No estande, a ação é promovida de forma integrada pela Sear (Secretaria Municipal de Articulação Regional), Fundac (Cultura e Turismo) e Semades (Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico), reforçando o trabalho conjunto voltado à valorização da produção local.

Serviço

9ª edição da Festa do Queijo;

Local: Estande da PrefCG, na Expogrande – Parque de Exposições Laucídio Coelho;

Data: Quarta-feira, 15 de abril;

Horário: 19h.