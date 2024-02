São apreendidos 164,5 kg de cocaína e 196,6 kg de maconha em caminhão abandonado em Corumbá

Na noite sa última segunda-feira (26), uma operação da Polícia Federal desencadeou uma descoberta na cidade de Corumbá, no estado de Mato Grosso do Sul. Durante uma rotineira fiscalização na fronteira, agentes federais localizaram um caminhão de pequeno porte abandonado no acostamento próximo à barreira policial.

Ao se aproximarem do veículo, os policiais constataram que o motorista não estava presente. O que parecia ser uma situação corriqueira rapidamente se transformou em uma apreensão histórica quando uma minuciosa verificação da carga revelou a presença de 164,5 kg de cocaína e 196,6 kg de maconha cuidadosamente escondidos em um compartimento oculto da carroceria.

O achado levou imediatamente ao início de investigações detalhadas sobre a autoria do crime e a identidade do proprietário do caminhão. A Polícia Federal de Corumbá está empenhada em desvendar essa intricada rede do tráfico de drogas que, mais uma vez, tenta usar rotas estratégicas para driblar as autoridades.

A cidade, estrategicamente localizada na fronteira do Brasil com a Bolívia, tem sido alvo recorrente de organizações criminosas que buscam explorar as vulnerabilidades do sistema de segurança. A apreensão recorde destaca a eficiência das forças policiais na região em lidar com essas ameaças persistentes.

O Delegado da Polícia Federal em Corumbá, em coletiva de imprensa, destacou a importância da colaboração da comunidade no combate ao tráfico. “Mantemos um canal de denúncias anônimas para receber informações cruciais que podem nos levar a desmantelar redes criminosas. A participação da população é essencial para mantermos a segurança em nossa fronteira”, enfatizou.

A Delegacia da Polícia Federal em Corumbá reforça a disponibilidade do canal de denúncias anônimas através do e-mail [email protected] e do telefone 67 9 9202 8240. A população é encorajada a se manifestar e contribuir para o combate ao crime organizado na região.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram