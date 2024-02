Homem com mais de dez passagens policiais é preso no bairro Jardim Los Angeles

No decorrer de uma operação de policiamento repressivo na capital, a Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Repressão aos Roubos e Furtos (DERF), realizou uma prisão nesta última segunda-feira (26). C.G., de 25 anos, com extenso histórico criminal, foi localizado e detido no bairro Jardim Los Angeles.

O indivíduo, conhecido por sua trajetória delituosa, acumula mais de dez anotações policiais, revelando um perfil de alta periculosidade. Seu histórico criminal abrange uma variedade de crimes consumados em diferentes regiões da cidade, destacando-se roubos majorados, furtos qualificados, homicídio qualificado, estupro de vulnerável, tráfico de drogas, entre outros.

A prisão de C.G. representa um importante passo no combate à criminalidade na região, evidenciando o comprometimento das forças policiais em retirar das ruas indivíduos que representam uma ameaça constante à segurança pública. A operação demonstra a eficácia do trabalho coordenado da DERF e reforça o empenho da Polícia Civil em enfrentar criminosos de alta periculosidade.

O Delegado responsável pela operação ressaltou a importância do trabalho preventivo e repressivo para garantir a tranquilidade da comunidade. “Estamos constantemente monitorando e atuando para identificar e deter indivíduos que apresentam históricos criminais extensos. A prisão de C.G. é um exemplo claro de nosso comprometimento em manter a ordem e a segurança em nossa cidade”, afirmou o delegado em coletiva de imprensa.

A população é incentivada a continuar colaborando com as autoridades, fornecendo informações que possam contribuir para a identificação e prisão de criminosos. A Delegacia Especializada de Repressão aos Roubos e Furtos mantém canais de denúncias anônimas para facilitar a participação da comunidade nesse processo.

