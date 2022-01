Suspeito de feminicídio em Bandeirantes é procurado pela policia

Em seguida, de acordo com o G1, a polícia passou a procurar pelo homem que dividia a casa com ela. Em investigações, a equipe policial descobriu que Eduardo pagou um motorista de caminhão de frete para levá-lo para fora de Bandeirantes.

Segundo o delegado da Polícia Civil que investiga o caso, Jarley Inácio de Souza, o principal suspeito do crime dividia a casa com Rose e o esposo dela. Recentemente, o marido da vítima aceitou um emprego em uma fazenda e a deixou morando com o suspeito.