Roubo de veículo gera perseguição pelas ruas da Capital; seis pessoas são presas

Seis homens foram presos após uma perseguição policial, na noite de quarta-feira (1), na Avenida Mato Grosso, região do Bairro Carandá Bosque. Eles estavam em um veículo Onix Chevrolet que foi roubado algumas horas antes. O carro já estava com as placas adulteradas e foi encaminhado para a Defurv (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos).

O dono do veículo conta que foi abordado por quatro indivíduos que anunciaram o roubo. Com uma arma de fogo, os assaltantes tomaram o carro. Em seguida, saíram na direção ao Bairro Anache. Após a vítima realizar a denúncia, uma equipe policial iniciou um patrulhamento na região.

Quando passavam pela Rua Wagner Jorge Borttoto Garcia, os policiais avistaram um Chevrolet Onix de cor branca que efetuou a conversão sem respeitar a sinalização de PARE. a placa do referido veículo era NLV-6882. A equipe conferiu no sistema e notou que a placa havia sido alterada.

Diante disso, foi dada a ordem de parada. Os assaltantes empreenderam fuga e iniciou-se a perseguição. Eles só foram parados na Avenida Mato Grosso. Quatro homens foram abordados. No carro, a polícia localizou ferramentas utilizadas para adulterar a placa, como alicate, três chaves de fenda e uma faca.

Questionado, um dos autores relatou que a arma de fogo utilizada no roubo pertencia a um outro homem envolvido no assalto e informou o endereço dele, na Travessa Imbú, no Bairro Montevideo. Os militares foram até a residência e encontraram a arma calibre 32 no fundo da casa, enrolada em um tapete.

Além disso, por meio das abordagens, os policiais descobriram que a placa original do veículo foi deixada na casa de uma mulher, localizada na Rua Cidade Jardim, Bairro Danúbio Azul. Neste imóvel, a mulher informou que haviam jogado elas em cima do telhado, onde foram localizadas. Ela também recebeu voz de prisão.

