Marque no calendário: Festival América do Sul acontece entre 28 de abril e 1º de maio

Para quem deseja prestigiar as artes de Mato Grosso do Sul, já pode marcar a data no calendário: a edição de 2023 do Festival América do Sul, irá ser realizada entre 28 de abril a 1º de maio, em Corumbá. O evento é um dos mais tradicionais da cultura sul-mato-grossense, com apresentações de artistas que estão entre os principais do Estado e do Brasil.

A ideia principal do festival este ano é o conceito da transversalidade, ou seja, o cruzamento de áreas diversas, que trabalham em sincronia. A mudança de dato foi pensada levando em conta diversos fatores para tornar o evento mais atrativo, do ponto de vista turístico e econômico.

“Essa audiência foi muito importante, principalmente pela diversidade representada, o que garante a pluralidade que queremos no festival, bem como na gestão da Setescc, atendendo a determinação do governador de valorizar nossa cultura e levar cidadania a todos”, frisa o secretário titular da Setescc (Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), Marcelo Miranda, ao final da reunião.

Miranda acrescenta ainda que todos foram ouvidos e as reivindicações feitas anotadas. “Agora vamos sentar com as fundações de Cultura do Estado e de Corumbá e traçar os planos para que o Festival América do Sul atenda todas as necessidades dos agentes culturais e seja o mais plural possível”, destaca o secretário.

Debate aberto

Na terça-feira (31) houve um debate entre o Governo do Estado, classe artística e dirigentes culturais para debater a data e o tema do festival. A conversa foi em Corumbá, no mesmo dia do lançamento oficial do Carnaval no município.

O motivo para a troca de data de realização do Festival América do Sul é que o novo período do evento cultural se adequa mais para o turismo e o comércio, assimilando assim o conceito de transversalidade, além de ser uma época de clima mais ameno na cidade, conhecida pela sensação térmica de bastante calor.

Também foram ouvidas diversas sugestões de produções, atrações e trocas entre artistas locais e os que vem se apresentar no festival, como workshops e rodas de conversa. “O Moinho, que é a casa da nossa companhia, pode ser mais utilizado pelos artistas que vem e também pela produção, com atividades para toda a população”, sugeriu uma das integrantes da Cia de Dança Pantanal, presente no encontro.

O Festival

O Festival América do Sul chega sua 17ª edição, celebrando como de praxe a integração dos povos do continente pela arte, gastronomia e inclusão de pessoas de idiomas e costumes diferentes, com muito a compartilhar durante o evento.

Em 2022, foi comemorado no festival o centenário da Semana de Arte Moderna, conhecida como Semana de 22, que ocorreu na capital paulista entre 11 e 18 de fevereiro de 1922, movimento que chamou a atenção da população para a valorização e consumo da Arte e da Cultura brasileira, em todos os seus segmentos. Ali, o objetivo foi promover reflexão sobre os caminhos que cultura e sociedade tiveram até a atualidade.