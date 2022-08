Ronnie Lessa é condenado por tráfico de armas

Policial reformado, Ronnie Lessa, suspeito no caso de Marielle Franco, foi condenado na manhã de hoje (8) pelo crime de tráfico de armas. Atualmente, Ronnie está preso no Presídio Federal de Campo Grande. No último dia 14 de julho, ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal.

O ex-policial foi condenado pela importação de 16 peças de fuzil em 2017, quando foram apreendidos no Aeroporto do Galeão. As armas vinham de Hong Kong. A esposa de Lessa, Elaine Pereira Figueiredo, foi absorvida no caso.

Conforme divulgado pelo Portal Uol, a defesa do ex-policial chegou a questionar o processo que se tratava de “freios de boca”, acessórios para diminuir o movimento de armas após disparo.

Ainda conforme o Portal, os advogados usaram o Decreto nº 10.627/2021, que excluiu esses acessórios da lista de proibições, como argumento para rebater as acusações. Segundo a justiça, o episódio ocorreu antes da alteração. “Em nada altera a configuração do crime imputado”, diz a decisão.

Ronnie Lessa

Lessa é o principal suspeito de assassinar a ex-vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco (PSOL), e o motorista Anderson Gomes em março de 2018. De acordo com a Revista Veja, o policial reformado disse que ele recebeu prioridade do presidente Jair Bolsonaro (PL) em um atendimento da ABBR (Associação Brasileira Beneficente de

Reabilitação), mas que mal o conhece.

Ainda em 2009, o chefe executivo era deputado federal. Na época, o policial reformado tinha 51 anos. Hoje ele se encontra preso na Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Campo Grande, desde 2009.

