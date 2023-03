Rixa antiga por ciúmes acaba em assassinato na Capital

Um homem, identificado como Marlon Ozias Santana, de 29 anos, foi morto a facadas na noite de ontem (5), em frente a uma conveniência no Conjunto José Abraão, em Campo Grande. O crime teria sido motivado por uma rixa antiga entre ele e o autor, decorrente de ciúmes.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada para atendimento de tentativa de homicídio, em um conveniência em frente a uma praça do bairro José Abraão e encontrou a vítima, que teria sido atingida por arma branca, sendo uma faca, que não foi encontrada no local.

Segundo testemunhas, o possível autor trata-se de Thiago da Silva Feitosa, conhecido como Thiago “ZN”. De acordo com o irmão da vítima, a rixa começou quando Thiago “mexeu” com a mulher de Marlon a tempos atrás, o que resultou no autor tendo levado uma surra de Marlon e do irmão. Desde então o autor vinha ameaçando os irmãos de morte.

Marlon foi socorrido por amigos e levado até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Vila Almeida e foi entubado e transferido para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito por volta das 05h30 da manhã desta segunda-feira (6).

Foram feitas diligencias em torno do local do crime na tentativa de localizar o autor, mas sem sucesso. A perícia não foi acionada pelo fato de se tratar de uma via pública e de intenso movimento de curiosos. O caso foi registrado como homicídio simples na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), do Centro.

