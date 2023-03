Com 2ª caso de raiva em morcego, CCZ realiza orientações em bairro da Capital

Agentes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) estarão realizando uma ação de orientação contra a Raiva no bairro Jardim Tijuca nesta segunda-feira (06). Na semana passada, um animal encontrado em uma residência no bairro testou positivo para a doença, sendo o segundo caso de Raiva em morcegos confirmado em Campo Grande neste ano.

Segundo a médica veterinária Maria Aparecida Conche Cunha, que trabalha no Serviço de Controle da Raiva e outras Zoonoses do CCZ, como a região recebeu vacinação no mês de janeiro, a ação a ser realizada será apenas a entrega de material informativo.

“Como tivemos uma ampla cobertura vacinação na região, iremos apenas reforçar as orientações aos moradores. Se eventualmente algum morador não tenha vacinado ainda o seu animal, ele poderá procurar diretamente o CCZ”, complementa.

O primeiro caso de morcego positivo para a doença foi registrado no mês de fevereiro no Jardim Centro-Oeste. Na ocasião, foi realizada ação de bloqueio, que consiste no trabalho de orientação e vacinação.

No ano passado, foram registrados dois casos. O último registro da doença em humanos foi em 1968 e em canino em 2011.

Raiva

A raiva é uma doença fatal causada por um vírus que atinge todos os mamíferos, inclusive o homem e é transmitida através da saliva ou tecidos do sistema nervoso de um mamífero infectado para outro mamífero, geralmente essa transmissão acontece em decorrência de uma mordedura, arranhadura ou lambedura.

Após ser mordido ou arranhado, o que fazer ?

-Lave imediatamente o local da mordedura ou arranhadura com água e sabão

-Procure uma unidade de saúde 24 horas (UPA ou CRS) para receber o tratamento profilático

-Guarde o endereço do animal agressor para posterior identificação

-Observe o cão ou gato agressor por 10 dias

*O fato do cão ou gato estar vacinado não dispensa o tratamento profilático da vítima e a observação do animal

Vacine os cães e gatos da sua família anualmente para protegê-los contra a doença

Conforme a Lei Complementar nº 392, de 11/8/2020, a vacina antirrábica é obrigatória.

Morcegos

Todas as espécies de morcegos (hematófagos e não hematófagos) podem adquirir e transmitir doenças para o homem e outros mamíferos, como cães e gatos.

Caso encontre um morcego em casa, o que fazer ?

Caso encontre um morcego caído em via pública ou dentro de casa a pessoa deve entrar em contato com o CCZ para que seja realizado o recolhimento. O número para contato é o 67 3313-5000 ou 3313-5001.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

