Com 13 desfalques, São Paulo espera pelo menos 3 retornos para as quartas do Paulista

O São Paulo jogará em casa contra o Água Santa nas quartas de final do Campeonato Paulista e busca a recuperação de alguns jogadores lesionados. De acordo com as declarações de Rogério Ceni em entrevista após a vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo-SP no domingo (5), Arboleda e Erison têm “boas chances de se recuperar”.

Beraldo foi o jogador mais recentemente desfalcado, sendo cortado do jogo contra o Botafogo-SP devido a um desconforto muscular. Ele é mais um jogador que pode reforçar o time do São Paulo no mata-mata do Campeonato Paulista. Entretanto, nenhum dos outros nove jogadores desfalcados possui previsão de retorno.

“Com 11 jogadores fora [na verdade, são 13], pesa bastante para a gente. Vamos tentar trazer mais Erison e Arboleda, que têm boas chances de se recuperar. O Beraldo também evolui, e devagarinho vamos fortalecendo o elenco. Não basta ter o jogador. Tem que ter, treinar e deixar nas melhores condições. Vamos tentar fazer com que esses jogadores cheguem em um nível físico bom para enfrentar o Água Santa”, disse Ceni.

Desfalques do São Paulo

– André Anderson tem pubalgia;

– Arboleda trata tendinite no joelho direito;

– Beraldo tem desconforto muscular;

– Caio Matheus operou o joelho direito;

– Calleri machucou o tornozelo direito;

– Diego Costa operou o joelho esquerdo;

– Erison teve lesão muscular;

– Ferraresi operou o joelho direito;

– Igor Vinícius tem dores no púbis;

– Moreira operou o joelho esquerdo;

– Rafinha torceu o tornozelo esquerdo;

– Talles Costa operou o joelho direito;

– Pedrinho está afastado por acusação de agressão.

Com informações da Folhapress.

