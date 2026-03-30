Bebê de 1 ano e meio sofre afogamento em tanque e é salva pela mãe e socorro rápido

O acidente aconteceu por volta das 10h10, próximo à rodovia MS-141

Uma bebê de 1 ano e 6 meses passou por momentos de perigo nesta segunda-feira (30) ao se afogar em um tanque de peixes em uma propriedade rural entre Ivinhema e Angélica.

O acidente aconteceu por volta das 10h10, próximo à rodovia MS-141. A criança foi retirada da água pela própria mãe antes da chegada do socorro, com apoio de trabalhadores que passavam pelo local e ajudaram a acionar o atendimento de emergência.

O Corpo de Bombeiros constatou que se tratava de um afogamento de grau 2. Depois dos primeiros cuidados no local, a bebê foi levada consciente ao Hospital Municipal e posteriormente transferida para uma unidade com mais recursos médicos.

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