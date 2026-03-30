IBGE atualiza estudos geográficos de 2025 e MS segue sem mudanças territoriais

Estado mantém mesma área, divisão administrativa e nomes de municípios, segundo dados divulgados nesta segunda (30)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta segunda-feira (30) a atualização de cinco estudos anuais da área de Geociências para 2025. Em Mato Grosso do Sul, não houve qualquer alteração territorial, administrativa ou toponímica.

De acordo com o levantamento, a área do Estado permanece em 357.142,01 quilômetros quadrados. A capital, Campo Grande, também não registrou mudança, mantendo 8.082,327 quilômetros quadrados. Nenhum dos demais municípios sul-mato-grossenses teve revisão de área.

Entre os produtos atualizados está a Malha Municipal Digital, que reúne arquivos com a representação dos limites de todos os municípios e estados do país. O material serve de base para os mapas municipais e para o cálculo das áreas territoriais.

O IBGE também revisou a Divisão Territorial Brasileira (DTB), instrumento que registra oficialmente a criação, extinção ou alteração de municípios, distritos e subdistritos. No caso de Mato Grosso do Sul, a estrutura administrativa permaneceu inalterada, sem registros de novos municípios ou mudanças de limites.

Outro estudo divulgado trata das Alterações Toponímicas Municipais, que acompanha eventuais mudanças na denominação ou na grafia dos municípios brasileiros. Segundo o instituto, não houve atualização desse tipo no Estado.

As revisões integram a rotina anual do IBGE para manter atualizadas as bases territoriais que subsidiam pesquisas domiciliares, estimativas populacionais, censos e demais levantamentos estatísticos realizados no país.

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