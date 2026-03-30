Senador Nelsinho Trad destaca experiência como prefeito e defende equilíbrio fiscal durante agenda na Governadoria

Durante agenda realizada nesta segunda-feira (30) na Governadoria, em Campo Grande, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) enfatizou os desafios da gestão pública e relembrou sua experiência como prefeito da Capital, ao comentar a política de benefícios fiscais e o cenário econômico do Estado.

Ao abordar o equilíbrio das contas públicas, o parlamentar ressaltou a complexidade de conciliar receita e despesa sem recorrer ao aumento de tributos. Segundo ele, trata-se de um trabalho técnico contínuo e desafiador. “Buscar esse equilíbrio é algo diário, que exige muito da equipe e da gestão. Qualquer reajuste, por menor que seja, tem impacto direto nas contas públicas”, afirmou.

O senador Nelsinho Trad também elogiou a iniciativa do Governo do Estado, liderado por Eduardo Riedel, na manutenção e prorrogação dos incentivos fiscais para diferentes setores da economia, destacando o esforço necessário para garantir reajustes salariais e, ao mesmo tempo, manter investimentos em andamento.

Grande parte de sua fala foi marcada por lembranças do período em que esteve à frente da Prefeitura de Campo Grande. Nelsinho relembrou decisões estratégicas adotadas para aumentar a arrecadação sem penalizar o contribuinte, como a criação de programas de regularização fiscal.

“Eu me lembro quando fui prefeito e implantamos um Refis que nunca tinha sido feito antes. Conseguimos recuperar receitas importantes e ainda valorizar quem pagava em dia, com programas como o IPTU Azul”, destacou.

O senador Nelsinho Trad descreveu o impacto da medida, que mobilizou a população e gerou arrecadação significativa. “A fila dava volta no estádio. Aquilo mostrou que, às vezes, um passo para trás pode significar vários à frente”, afirmou, ao defender medidas ousadas na gestão pública.

Outro ponto relembrado foi a criação da Central de Atendimento ao Cidadão, idealizada após observar as dificuldades enfrentadas por contribuintes durante o pagamento de tributos. “Quem vai levar seu dinheiro suado para a prefeitura precisa ser bem atendido”, disse.

Ao final, o senador Nelsinho Trad destacou que a principal missão de um gestor vai além de obras e números. “A tarefa mais difícil não foi construir avenidas, mas manter a harmonia entre todos que gravitam em torno do poder. Essa harmonia é o que permite avançar e entregar resultados melhores para a população”, concluiu.

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