Réu de feminicídio cruel contra esposa no início do ano é julgado

Na tarde desta segunda-feira (21), Adailton Freixeira é interrogado sobre o feminicídio contra a esposa Francielli Guimarães Alcântara, de 36 anos, em janeiro de 2022 na casa onde moravam no Bairro Portal Caiobá, em Campo Grande.

Na época, a vítima foi encontrada morta com sinais de tortura. Apesar de já ter confessado as torturas na época que foi preso, ele alegou no plenário que nunca teria violentado a esposa e que a morte dela foi na verdade um suicídio. Consta no registro policial que Francielli viveu os últimos 30 dias trancada na casa.

Adailton afirmou que “só pegou no pescoço dela”. Ele ainda disse que após a janta a vítima tomou o medicamento e, após buscar água para a esposa, a encontrou caída. Então, teria socorrido a vítima e pedido para o filho adolescente chamar o Samu. Sobre as acusações de cárcere privado, ele disse: “Não sei disso não”.

Ainda de acordo com boletim de ocorrência, neste período, ela foi proibida de manter contato com qualquer pessoa de sua família. Segundo a investigação policial, na tentativa de despistar a polícia, o suspeito tentou forjar uma situação de morte natural.

Depoimento na delegacia

Na época, de acordo com a delegada Maíra Pacheco, o suspeito justificou o crime dizendo que tinha sido traído pela vítima. Eles chegaram a se separar e ela teve outro relacionamento. Nisso, o suspeito ficou sabendo e começou a ameaçar Francielli para que ela voltasse com ele. Após reatar, começaram as torturas.