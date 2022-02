“Ameaçou cortar o órgão genital caso ela se separasse dele”, relata a delegada Maíra Machado

O caso de feminicídio de Francielle Guimarães Alcântara foi detalhado pela delegada Maíra Machado, em uma coletiva de imprensa, nesta manhã de quarta-feira (9), na DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), em Campo Grande. O caso aconteceu no dia 26 de janeiro.

De acordo com a delegada Maíra Pacheco, o suspeito justificou o crime dizendo que tinha sido traído pela vítima. Entretanto, o casal separou-se, a vítima seguiu a vida e quando o suspeito ficou sabendo começou a ameaçá-la e eles voltaram. Após eles reatarem o relacionamento em dezembro de 2021, o suspeito começou a tortura-la.

“Ela tinha o cabelo comprido, ele cortou pela metade, após um ataque de ciúmes, cortou mais um pouco e ameaçou cortar o órgão genital caso ela se separasse dele ou tivesse outro relacionamento”, explicou a delegada.

Na confissão para a delegada, o suspeito contou que o casal passou as festas no final de ano ‘de forma harmoniosa’, no entanto, quando o suspeito pensava que a vítima estaria o traindo ou que Francielle iria terminar a relação, o autor iniciava uma discussão e começava a praticar a tortura.

“Já em janeiro, ele teria agredido a vítima com socos e pontapé nos abdomens. O corpo da vítima foi encontrado sem pele nas nádegas, e o autor disse que as lesões foram causadas por duas quedas, que teria ocasionado em um hematoma e um inchaço. E para tirar a secreção do inchaço, ele usou uma gilete que teria cortado para a secreção sair. A pele foi necrosando e nesse período eles tiveram outra briga, que deu várias pauladas no local que estava machucado, o que fez com que a lesão piorasse e a vítima perdesse a pele das nádegas”, contou a delegada.

Após esse fato, próximo ao dia 26 de janeiro, a vítima tentou suicídio. Diante o depoimento do suspeito, Francielle estava em cima de um banco com uma corda no pescoço, o autor empurrou o banco, apertou a corda e disse a ela que se quisesse morrer, ele a ajudava.

De acordo com a DEAM, o autor relatou os fatos, mas negou a morte no dia 26 de janeiro. E o corpo foi encontrado com a marca da corda, as lesões nas nádegas, no abdome, e com um comprimido na boca. “A vítima era diabética e ele informou que ela tomava essa medicação”, afirmou a delegada.

O laudo médico por ser complexo, não está com a delegada Maíra Machado, entretanto, em razão da prisão do suspeito, o inquérito precisa ser enviado nesta quarta-feira (9), ao judiciário. Mas as investigações não foram encerradas, pois os laudos periciais precisam ser entregues para a DEAM. O autor está preso à disposição da justiça.

Mais detalhes:

(Com Itamar Buzzatta)