Após matarem homem, irmãos incendeiam quatro casas em aldeia

Dois irmãos, procurados por matar Reginaldo da Silva Colman, de 26 anos, com uma facada na cabeça, incendiaram quatro casas ontem (20), em Maracaju, distante a 159 quilômetros de Campo Grande. As residências pertenciam à vítima e aos familiares que moram na aldeia Cerroy.

Reginaldo foi assassinado no sábado (19), quando foi chamado pelos irmãos, identificados como Mauro e José. Ao se aproximar, ele foi segurado por José e esfaqueado por Mauro. Os socorristas foram acionados e constataram o óbito, levando o corpo ao IML (Instituto Médico Legal) do município para exame necroscópico.

Após o crime, os irmãos fugiram, mas retornaram ao local ontem. Ateando fogo nas casas de Reginaldo, também da avó, mãe e irmã da vítima, que residem na aldeia. Conforme o site Jardim MS News, os irmãos estariam fazendo ameaças e disparando tiros para o alto, afirmando que irão “acabar com tudo”.

Informação preliminar é de que o crime foi motivado por droga. Os irmãos, além de usuários, traficam na região da aldeia. Eles ainda são procurados.

Leia Mais: Suspeito de matar Rafael é amigo de infância e se relacionava com ex dele

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.