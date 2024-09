Réu confessa ter matado homem a picaretadas durante discussão no Monte Castelo

Além dele, Ricardo Freitas Porte também foi julgado pelo crime que ocorreu em 21 de agosto de 2023, no Bairro Monte Castelo

Nesta manhã (25), o réu Márcio Pereira da Silva foi a julgamento e diante o Tribunal do Júri, confessou que matou a picaretadas Damião Miguel da Silva. Além dele, Ricardo Freitas Porte também foi julgado pelo crime que ocorreu em 21 de agosto de 2023, no Bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

De acordo com Márcio ele morava em um hotel abandonado e era o responsável por permitir quem poderia dormir no local, que tinha 162 quartos. Além dele, também ficavam no espaço Ricardo e Damião, ambos usuários de drogas e bebidas alcoólicas, assim como Márcio.

O homem relatou que no dia do ocorrido os três consumiram pasta base e a discussão foi desencadeada após Damião chamá-lo de corno devido uma dívida que tinha de R$150 reais. Os dois entraram em luta corporal e neste momento, Márcio atingiu Damião na cabeça com duas picaretadas.

Ao perceber que a vítima estava desacordada, Márcio teria deixado o local e afirmou não ter visto quem poderia ter tirado o corpo e concretado na própria cama que dormia, pois no dia seguinte retornou e dormiu em outro quarto.

Após alguns dias do ocorrido, ele deixou o espaço devido a reclamações de vizinhos que estavam incomodados com a presença dos usuários de drogas.

Márcio foi preso, mas se passou pelo irmão que mora em São Paulo. Porém, dias depois avisou que tinha passado o nome errado e o erro foi corrigido no sistema judicial.

O réu também confessou na audiência que não viu Ricardo agredindo ou enterrando o corpo de Damião.

