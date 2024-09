Polícia encontra carro de homem morto após ser asfixiado na Mata do Segredo

Equipe da DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa) encontrou, nessa terça-feira (24), no bairro Vila Jacy, em Campo Grande, o carro de Teodoro Cabalheiro Filho, de 53 anos, encontrado morto após ser asfixiado em frente a uma chácara na região da Mata do Segredo, na Capital.

Conforme informações, o carro estava abandonado e passou por perícia para identificar possíveis impressões digitais que possam levar a autoria do crime.

A carteira da vítima, bem como o aparelho celular, ainda não foram localizados. Teodoro foi sepultado na tarde dessa terça-feira no cemitério Santo Amaro. A Polícia Civil trata o caso, até o momento, como latrocínio (roubo seguido de morte). A família acredita na hipótese de crime por homofobia.

O crime

O irmão da vítima, de 62 anos, contou que Teodoro comprou o carro Chevrolet Prisma na sexta-feira (20), e no domingo (22) saiu com alguns amigos para uma festa de pagode localizada na Avenida Tamandaré.

No local, os amigos notaram que a vítima recebia inúmeras ligações no celular, bem como muitas mensagens no aplicativo do WhatsApp. Entretanto, ninguém soube dizer quem era o autor das chamadas.

Após deixar a festa, Teodoro sumiu e foi encontrado na manhã seguinte caído em uma área de mata, seminu e com diversos ferimentos na cabeça causados por pancada.

Além disso, a perícia constatou que o homem morreu devido asfixia e envenenamento, conforme informou o familiar. Foi relatado, ainda, que o criminoso deixou uma peça íntima feminina sobre o peito de Teodoro, o que para a família, indica crime por homofobia.

“Foi uma crueldade o que fizeram com o meu irmão. Além de roubar, mataram ele dessa forma. Ele não merecia isso. Agora a gente precisa se despedir com o caixão fechado. Nossa família está abalada”, relatou. O caso segue sob investigação policial.

