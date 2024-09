Operação policial mira suspeitos por abuso sexual e manipulação de foto de mulheres em Corumbá

A Polícia Civil por meio da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) cumpriu mandados de busca e apreensão, na manhã desta quarta-feira (25), em Corumbá, distante 426 quilômetros de Campo Grande, contra dois homens: um acusado por abuso sexual e outro por manipular fotos de mulheres com uso de inteligência artificial.

Conforme informações, o primeiro caso se refere a um homem que printava foto de mulheres em redes sociais, e através de aplicativos que manipulam as imagens, retirava a roupa delas deixando-as nuas. Em seguida, divulgada as fotos em redes sociais.

Até o momento, 15 mulheres procuraram a Polícia Civil alegando ser vítima do investigado, que teve aparelhos eletrônicos apreendidos e está proibido de acessar redes sociais como WhatsApp, Instagram e Facebook até o fim das investigações.

O segundo caso se refere a um homem acusado de praticar abusos sexuais contra jovens de uma igreja. Duas vítimas foram ouvidas e a investigação segue sob sigilo. O aparelho celular do homem foi apreendido durante a operação.

