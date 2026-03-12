Restos mortais de campeão de rodeio desaparecido desde o ano passado é encontrado na fronteira

Foram encontrados os restos mortais de Rodrigo Felício Papit, campeão de rodeio desaparecido desde 23 de outubro do ano passado. O caso aconteceu em uma área de mata em Capitán Bado, cidade paraguaia localizada na fronteira com Coronel Sapucaia, a 381 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações, Rodrigo participava de uma pescaria com os amigos em uma fazenda localizada na cidade paraguaia, onde testemunhas afirmaram que ele teria sofrido um surto. Após isso, ele teria encontrado na mata e desapareceu.

Conforme publicado pelo Correio News, os restos mortais de Rodrigo foram encontrados em uma área de mata. O reconhecimento foi realizado pela família que identificou o aparelho celular e a fivela do cinto que o campeão de rodeio usava no dia do desaparecimento.

O corpo foi levado para Ponta Porã, onde moram os familiares.