Exportação de carne de frango registra melhor desempenho em fevereiro

Vendas externas somaram US$ 945,4 milhões no mês, com crescimento de 8,6%

As exportações brasileiras de carne de frango registraram desempenho histórico em fevereiro de 2026, impulsionadas pela forte demanda internacional e pela retomada de mercados tradicionais. Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Proteína Animal, a receita com os embarques da proteína chegou a US$ 945,4 milhões, o maior valor já registrado para o mês de fevereiro. O montante representa crescimento de 8,6% em relação ao mesmo período de 2025.

Segundo o presidente da ABPA, Ricardo Santin, em fevereiro teve a consolidação da retomada dos embarques para a China. “Os efeitos comerciais do foco de Influenza Aviária registrado — e já superado — na produção comercial do Brasil, em maio do ano passado, foram superados e devem influenciar positivamente o desempenho das exportações nos próximos meses, acompanhando a alta dos embarques para os principais países importadores. Isso comprova a forte demanda internacional que há pela proteína animal do Brasil”, reforça.

Por outro lado, o presidente avalia que, são grandes os esforços para a construção de alternativas logísticas que mantenham o fluxo para destinos afetados pelo conflito no Golfo do Oriente Médio.

Além do avanço na receita, o volume exportado também apresentou alta. O Brasil embarcou 493,2 mil toneladas de carne de frango no segundo mês do ano, aumento de 5,3% frente a fevereiro do ano passado. O resultado reforça a posição do país como um dos principais fornecedores globais da proteína e demonstra a competitividade da avicultura brasileira no mercado internacional.

No acumulado do primeiro bimestre de 2026, o setor manteve a trajetória positiva. Entre janeiro e fevereiro, o Brasil exportou 952,3 mil toneladas, volume 4,5% maior que o registrado no mesmo período de 2025. A receita total das vendas externas alcançou US$ 1,819 bilhão, avanço de 7,2% na comparação anual.

De acordo com a ABPA, esse também foi o melhor resultado da série histórica para os dois primeiros meses do ano, evidenciando a consolidação do Brasil como líder nas exportações mundiais de carne de frango.

Quem comprou?

Outros destinos importantes para o produto brasileiro incluem Emirados Árabes Unidos, Japão, Arábia Saudita e África do Sul, que seguem entre os principais compradores e mantêm demanda consistente pela proteína produzida no Brasil.

Além desses mercados, países e blocos como a União Europeia, Filipinas, Coreia do Sul, México e Singapura também ampliaram suas compras no início do ano. A diversificação de destinos é considerada estratégica para o setor, pois reduz a dependência de um único mercado e amplia as oportunidades comerciais.

Apesar do bom desempenho, o setor ainda enfrenta desafios no comércio global. Entre os principais fatores apontados estão questões logísticas, custos de transporte e tensões geopolíticas que afetam rotas internacionais de comércio.

De acordo com a ABPA, empresas exportadoras vêm adotando alternativas para manter o fluxo de embarques, especialmente diante de instabilidades em rotas estratégicas próximas ao Golfo Pérsico. Ajustes logísticos e novos planejamentos de transporte têm sido adotados para garantir o abastecimento de mercados que dependem das exportações brasileiras.

Mesmo diante desses desafios, a retomada das vendas para mercados-chave e o crescimento consistente no primeiro bimestre indicam um cenário positivo para o restante do ano. A avicultura brasileira continua apoiada em fatores como escala de produção, competitividade de custos, padrão sanitário reconhecido internacionalmente e diversidade de produtos.

Especialistas do setor avaliam que os resultados recentes tendem a influenciar positivamente as projeções para os próximos meses, sobretudo com a manutenção da demanda nos principais destinos e a recuperação gradual de fluxos comerciais globais.

O desempenho reforça ainda o papel estratégico do setor de proteína animal na economia brasileira. As exportações de carne de frango contribuem de forma significativa para a balança comercial do agronegócio, consolidando o Brasil como um dos maiores fornecedores mundiais de alimentos e um ator central no abastecimento de proteína animal para diversos mercados internacionais.

China cliente nº1

Entre os principais mercados compradores, a China voltou a ocupar o primeiro lugar no ranking de importações da proteína brasileira em fevereiro. O país asiático adquiriu cerca de 49,4 mil toneladas, volume próximo ao registrado no mesmo mês do ano passado.

Sanidade: controle da Salmonella

Com foco no fortalecimento da atividades avícola em Mato Grosso do Sul, A Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) está com consulta pública aberta sobre o controle e o monitoramento de Salmonella em estabelecimentos avícolas comerciais de corte no Estado de Mato Grosso do Sul. O objetivo da consulta pública nº 001/2026 é receber sugestões, comentários e contribuições sobre o controle e o monitoramento de Salmonella em estabelecimentos avícolas comerciais de corte no Estado de Mato Grosso do Sul, com vistas à elaboração de ato normativo sobre a matéria.

As contribuições podem ser enviadas até 19 de março por todos os interessados, em especial produtores rurais, entidades do setor, associações e sindicatos através do link.

A documentação e o formulário eletrônico para o registro das contribuições, assim como os critérios e procedimentos para participação estão à disposição dos interessados através de link disponível no site.

Por Ian Netto