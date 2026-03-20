Remédios escondidos em comida, roupas e até colchão são descobertos em carro no interior de MS

Quase 200 ampolas para emagrecimento eram levadas de forma irregular entre cidades

Na noite da últiam quinta-feira (19), uma abordagem na BR-262, em Água Clara, terminou com a descoberta de uma carga incomum: medicamentos para emagrecimento escondidos em vários pontos de um carro.

No veículo estavam um homem e uma mulher, que disseram ter saído de Ponta Porã com destino a Ribeirão Preto. Mas, durante a checagem, os produtos começaram a aparecer em locais inesperados.

As ampolas e canetas estavam distribuídas em meio a roupas, dentro de pacotes de alimentos, entre objetos pessoais, em calçados e até dentro de um colchão inflável. Ao todo, foram encontrados 198 itens desse tipo, além de um frasco de anabolizante.

Diante da situação, o casal acabou admitindo que fazia o transporte da carga entre cidades. Eles foram levados para a delegacia da Polícia Federal em Três Lagoas, onde o caso segue sob investigação.

A forma como os produtos estavam escondidos chama atenção e levanta alerta sobre o transporte irregular desse tipo de medicamento.

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