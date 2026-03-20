Hospital Universitário da Capital realiza 312 procedimentos em mutirão do Dia E neste sábado

Ação integra mobilização nacional da Ebserh e prioriza atendimentos na saúde da mulher

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS), vinculado à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), promove neste sábado (21) o mutirão do Dia E – Ebserh em Ação. A iniciativa é vinculada ao programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, e prevê a realização de 312 procedimentos, entre cirurgias, exames e consultas.

A mobilização é considerada a maior do Sistema Único de Saúde (SUS) nesta edição com foco principal na saúde da mulher. Parte dos atendimentos também será destinada à população indígena.

Entre os procedimentos previstos estão 60 tomografias, 60 ultrassonografias, 30 ecocardiogramas transtorácicos, seis histerossalpingografias, 60 espirometrias, quatro cirurgias ortopédicas de mão, 10 laqueaduras tubárias, nove cirurgias bucomaxilofaciais, 10 ultrassons obstétricos e 25 coletas de preventivo (colpocitologia oncótica). Também serão realizadas 30 inserções de Implanon e oito inserções de DIU de cobre em mulheres indígenas.

O Dia E ocorre de forma simultânea nos 45 hospitais universitários federais que integram a Rede Ebserh e tem como objetivo reduzir filas nas principais especialidades, ampliando o acesso da população ao atendimento especializado no SUS.

No ano passado, durante os mutirões do projeto Ebserh em Ação, o Humap-UFMS contabilizou mais de 798 procedimentos. Em âmbito nacional, os três mutirões realizados em 2025 nos hospitais da rede somaram 99.247 procedimentos. Na primeira edição, em 5 de julho, foram 12.464 atendimentos. Na segunda, em 13 de setembro, o número subiu para 34.290. Já na terceira, em 13 de dezembro, foram realizados 52.493 procedimentos, entre cirurgias eletivas, consultas especializadas e exames.

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