Fim de semana começa com chuva em todas as regiões de MS e máxima de 34°C no Pantanal

Previsão indica instabilidade espalhada pelo Estado neste sábado (21)

O fim de semana começa com tempo instável em Mato Grosso do Sul neste sábado (21). De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), há previsão de chuva em todas as regiões do Estado, com variação de nebulosidade e possibilidade de trovoadas.

Em Campo Grande, os termômetros ficam entre 23°C e 29°C, com previsão de pancadas de chuva ao longo do dia.

No Pantanal, Corumbá registra mínima de 25°C e máxima de 34°C, enquanto Aquidauana varia entre 24°C e 32°C. Porto Murtinho apresenta temperaturas entre 25°C e 33°C.

Na região Norte, Coxim marca 23°C pela manhã e chega aos 32°C à tarde. Em Camapuã, a variação prevista é de 23°C a 31°C.

No Bolsão, Paranaíba tem mínima de 22°C e máxima de 32°C. Três Lagoas apresenta temperaturas entre 23°C e 34°C, também com indicativo de chuva.

Na região Leste, Anaurilândia varia de 23°C a 34°C.

Já no Sul do Estado, Dourados registra mínima de 23°C e máxima de 32°C. Ponta Porã tem variação entre 24°C e 31°C, e Iguatemi entre 23°C e 32°C.

O cenário indica um sábado marcado por calor abafado e instabilidades distribuídas por todas as regiões sul-mato-grossenses.

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